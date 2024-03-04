Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Englands Straßen-Cops

Dicke Beute für die Straßen-Cops

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 1vom 04.03.2024
Folge 1: Dicke Beute für die Straßen-Cops

43 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.

