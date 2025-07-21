Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Visier der Polizei-Kameras

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 8vom 21.07.2025
Folge 8: Im Visier der Polizei-Kameras

43 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12

Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.

ProSieben MAXX
