Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 4: Betrunkene Fahrer & schrottreife Autos
43 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Auto, Reality, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Passion Distribution Ltd.