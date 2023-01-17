Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 17.01.2023: Rasen im Regen
43 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12
Polizeibeamte verfolgen in der Grafschaft Nottinghamshire einen Pkw. Dem Fahrer des Wagens kann es nicht schnell genug gehen. Der Mann hat mit Tempo 100 auf nasser Fahrbahn eine rote Ampel überfahren. Und als sich die Gesetzeshüter seinem Fahrzeug nähern, flüchtet er auf die Autobahn. Dort tritt er das Gaspedal bis zum Anschlag durch und kollidiert um ein Haar mit einem Lastkraftwagen. Die Einsatzkräfte müssen den Raser stoppen, bevor es zur Katastrophe kommt. Mehrere Einheiten versuchen ihn mit einem riskanten Manöver zum Anhalten zu zwingen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.