Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 17.01.2023: Horror an Halloween
43 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12
Jim Carrington und Paul Charlesworth sind in Nottingham einem aktenkundigen Übeltäter auf den Fersen. Der Mann ist nicht zu einem Gerichtstermin erschienen und steht im Verdacht, mit Drogen zu handeln. Als ihm die erfahrenen Polizeibeamten mit ihrem Streifenwagen auf der Straße den Weg versperren, gibt der Verdächtige auf dem Bürgersteig Vollgas. Im Süden der Stadt droht ebenfalls Gefahr. Dort wird Katie Eustace bei ihrem Einsatz von mehreren bewaffneten Kollegen unterstützt. Die Gesetzeshüter:innen sollen in einem Haus eine Waffe sicherstellen.
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.