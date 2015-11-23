Polizeieinsatz am Neusiedlersee Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Polizeieinsatz am Neusiedlersee
Folge 3: Polizeieinsatz am Neusiedlersee Staffel 1 Folge 3
Bei einer Amtshandlung haben es die burgenländischen Polizisten gleich mit zwei Delikten gleichzeitig zu tun – mit einem Diebstahl und mit einem Auffahrunfall. In einer Ferienhaussiedlung hat die Tochter einer Urlauberfamilie einen Mann beim Diebstahl ihres Fahrrades beobachtet und daraufhin ihren Vater alarmiert. Dieser wollte den Rad-Dieb mit dem Auto verfolgen, ist aber dabei in der Aufregung an ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Gruppeninspektor Hermann und Inspektor Lukas kümmern sich um die Aufnahme des Sachverhalts und die Familie des Urlaubers, die sich ihren letzten Ferientag im Burgenland sicher anders vorgestellt hat. Der weiter andauernde Flüchtlingsstrom nach Österreich bedeutet für die burgenländischen Polizisten einen Einsatz nach dem anderen und bringt die Beamten mittlerweile an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner stattet den Einsatzteams am Grenzübergang Nickelsdorf einen Besuch ab, um sich für deren Leistung zu bedanken und sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Nur kurz darauf erreicht die Situation einen tragischen Höhepunkt. Auf der Ostautobahn A4 bei Parndorf wird ein LKW mit insgesamt 71 toten Flüchtlingen gefunden, die qualvoll zusammengepfercht in dem luftdichten Transporter erstickt sind. Gruppeninspektor Hermann vom Bezirkspolizeikommando Neusiedl war einer der ersten Beamten vor Ort und berichtet, wie er die furchtbare Entdeckung miterlebt hat. Zusätzlich halten auch die Einsätze am und um den Neusiedler See die Polizisten auf Trab. Beim täglichen Bootsdienst auf dem beliebten Sport- und Freizeitgewässer werden immer wieder Verstöße aufgedeckt. So bemerken die Beamten dieses Mal im Naturschutzgebiet des Neusiedler Sees ein Boot, das sich dort unerlaubterweise aufhält. Die Segler geben an, sich in den gesperrten Abschnitt verirrt zu haben, doch diese Ausrede findet bei den Polizisten nur wenig Beachtung. Außerdem wird die Polizei im Bezirk Neusiedl am See von einer Frau alarmiert weil sie glaubt, Zeugin eines Falls von Tierquälerei geworden zu sein. Die Urlauberin berichtet den Beamten von einem ständigen Hundegebell aus dem Nachbarhaus, das sie bis in ihre Ferienwohnung gehört hat. Sie vermutet, dass sich niemand um das Tier kümmert. Die Polizisten fahren zu der genannten Adresse um die Hundebesitzer zur Rede zu stellen.
