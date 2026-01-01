Polizeieinsatz am Neusiedlersee
1 StaffelAb 6
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Polizeieinsatz am Neusiedlersee
Der Bezirk Neusiedl am See ist ein Hotspot für die burgenländische Polizei. Alkoholisierte Wassersportler, Einbruchsdelikte, Diebstahl und Aufgriffe von Schlepperbanden und Flüchtlingen stehen bei den Polizeibeamten auf der Tagesordnung.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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