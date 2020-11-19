Staffel 3 Folge 2: Travestie, Stimmung, AttraktionenJetzt kostenlos streamen
Pratergeschichten
Folge 2: Staffel 3 Folge 2: Travestie, Stimmung, Attraktionen
48 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
Der Prater bekommt mit dem "Euro Coaster" eine neue Attraktion. Der Aufbau der neuen Hängeachterbahn dauert mehrere Tage... - und wenn alles steht, muss auch noch der Ziviltechniker das Fahrgerät freigeben. Im Gasthaus "Zum Englischen Reiter" steht am Abend eine Travestie-Show der Künstler Marcella Micelli und André Cartier auf dem Programm. Rekommandeur Klaus ist seit Jahren für das Fliegerkarussell Aeroplan zuständig und hat dementsprechend viele Prater-Anekdoten in Petto.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4