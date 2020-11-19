Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pratergeschichten

Staffel 3 Folge 2: Travestie, Stimmung, Attraktionen

ATVStaffel 3Folge 2vom 19.11.2020
Staffel 3 Folge 2: Travestie, Stimmung, Attraktionen

Staffel 3 Folge 2: Travestie, Stimmung, AttraktionenJetzt kostenlos streamen

Pratergeschichten

Folge 2: Staffel 3 Folge 2: Travestie, Stimmung, Attraktionen

48 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12

Der Prater bekommt mit dem "Euro Coaster" eine neue Attraktion. Der Aufbau der neuen Hängeachterbahn dauert mehrere Tage... - und wenn alles steht, muss auch noch der Ziviltechniker das Fahrgerät freigeben. Im Gasthaus "Zum Englischen Reiter" steht am Abend eine Travestie-Show der Künstler Marcella Micelli und André Cartier auf dem Programm. Rekommandeur Klaus ist seit Jahren für das Fliegerkarussell Aeroplan zuständig und hat dementsprechend viele Prater-Anekdoten in Petto.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Pratergeschichten
ATV
Pratergeschichten

Pratergeschichten

Alle 5 Staffeln und Folgen