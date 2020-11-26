Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 3vom 26.11.2020
48 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12

Der Wiener Prater lockt mit einer neuen Attraktion: "Dr. Archibald" - eine Virtual-Reality-Bahn, die der deutsche Schausteller Patrick Greier erstmals auf das Festgelände bringt. Janos hat seinen Beruf als Jurist aufgegeben, um im Schweizerhaus als Kellner zu arbeiten. Nun bestreitet der Ober bereits seine dritte Saison in dem Traditionslokal. Außerdem wird der technische Leiter Sandro Spreitzer zu einer Achterbahn gerufen, bei der eine Störung vorliegt.

