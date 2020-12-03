Staffel 3 Folge 4: Geisterbahn und TobogganJetzt kostenlos streamen
Pratergeschichten
Folge 4: Staffel 3 Folge 4: Geisterbahn und Toboggan
49 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12
Im Schweizerhaus herrscht Feierlaune. Bauchladenverkäuferin Maria sorgt dafür, dass keiner auf dem Trockenen bleibt und verteilt Schnapserl an die Gäste. Sie selbst hält sich vom Alkohol aber lieber fern. Eines der legendären Fahrgeschäfte auf dem Prater ist der "Tobbogan". Kaum einer kennt die Teufelsrutsche so gut wie Sammy Konkolits - er hat sie vor zehn Jahren vor dem Abriss gerettet. Auch die "Große Geisterbahn" ist in die Jahre gekommen und soll modernisiert werden.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4