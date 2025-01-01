Staffel 04 Folge 01: Schunkel-Hits und Tagada-KidsJetzt kostenlos streamen
Pratergeschichten
Folge 1: Staffel 04 Folge 01: Schunkel-Hits und Tagada-Kids
„Pratergeschichten“ sind Geschichten, die das Leben schreibt: von Schaustellern, Ticketverkäufern und Rekommandeuren, die schon jahrzehntelang die meiste Zeit ihres Lebens im Prater verbringen. Außerdem begleitet ATV wieder die WC-Damen, Techniker und Kellner bei ihren Alltagsgeschichten und trifft junges und altes Praterpublikum, das sich in dem Vergnügungspark den Spaß seines Lebens erwartet – ob im Wirtshaus, auf der Achterbahn, oder im Tagada! Die großen Highlights im Prater sind immer die Veranstaltungen, bei denen viele Menschen zusammenkommen, um gemeinsam das Leben zu genießen und ausgiebig zu feiern. ATV war hautnah dabei beim Public-Viewing der Fußball-Europameisterschaft, beim Besuch der Edlseer im Englischen Reiter, dem Sommerfest im Schweizerhaus, und natürlich beim Prater-Catchen. In dieser Staffel ist – wie im Prater auch – für jeden etwas dabei! Es wird wieder ein buntes und amüsantes Treiben, in dem auch hinter die Kulissen der traditionsreichen Praterunternehmen wie die „Liliputbahn“, „das Schweizerhaus“, der „Englische Reiter“ oder das „Grand Autodrom“ geblickt wird: Wie verbringt ein Prater-Betreiber seinen Sonntag? Welche ist die coolste Achterbahn? Wie poltert man im Prater richtig? Und wie viele Krügerl schafft der Prater-Wirtshaus-Stammgast an einem Tag?
