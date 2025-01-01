Staffel 04 Folge 05: Prater-Catchen und Würstelstand-HoppingJetzt kostenlos streamen
Pratergeschichten
Folge 5: Staffel 04 Folge 05: Prater-Catchen und Würstelstand-Hopping
Während die Attraktionen und Fahrgeschäfte noch für die Hauptsaison fit gemacht werden, tummeln sich im Gasthaus „Gösser Eck“ bereits die Gäste: Ein Austropop-Frühschoppen ist ein guter Grund, um bei ein paar alten Hadern das Bier schon in der Früh zu genießen… Währenddessen ist Techniker Sandro mit Wartungsarbeiten in der Achterbahn „Volare“ beschäftigt, schließlich soll sie wieder monatelang ohne Störung funktionieren. Bei einem Blick hinter die Kulissen des Fahrgeschäfts erklärt er, worauf es bei der Platzierung einer Foto-Anlage wirklich ankommt… Am Ende geht es doch immer um die Besucher – und die könnten nicht vielfältiger sein! Von Poltergruppen und Geburtstagskindern über Touristen bis hin zu „Würstelstand-Hopping“-Fans sind in den „Pratergeschichten“ wieder alle vertreten. Auf dieses bunte Potpourri setzt der Vergnügungspark diesmal noch einen drauf: das Prater-Catchen lockt mit sechzehn nationalen und internationalen Muskel-Giganten die österreichischen Wrestling-Fans in den Wurstelprater!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick