Das ATV-Kamerateam mischt sich unter die Schweizerhaus-Fans, die bereits seit Stunden am Tor des Kult-Lokals ausharren, um bei der großen Eröffnung als Erstes im Lokal zu sein… Außerdem hat unser Techniker Sandro auch mal frei! Und wo verbringt er seine Freizeit? Richtig – im Wurstelprater. Gemeinsam mit seinem guten Freund Alex testet er die Fahrgeschäfte aus der Sicht eines Besuchers – und es geht hoch hinaus! Dabei können die „Pratergeschichten“ ihm auch allerhand privates entlocken… Währenddessen steht in einer anderen Ecke des Vergnügungsparks eine Neugestaltung an. Gegenüber der Praterschwemme feierte im Vorjahr noch das nostalgische Kinder-Ringelspiel der Familie Heindl seinen 70. Geburtstag – nun musste es weichen. Das ATV-Kamerateam begleitet den Umbau des Kinderareals, das mit modernen Fahrgeschäften mehr Publikum anlocken soll. Doch jetzt wird erstmal gestemmt. Ob Besitzerin Irene Heindl diese Umstellung annehmen kann? Und endlich öffnen die Tore vom „Schweizerhaus“, die Stimmung ist prächtig und die unterhaltsamen „Bier“-Geschichten lassen nicht lange auf sich warten… Schließlich ist es Monate her, dass man das letzte Mal den Gastgarten bevölkert und eine knusprige Stelze genossen hat!
