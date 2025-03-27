Impfaktion bei den OtternJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 5: Impfaktion bei den Ottern
46 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Im Affen- und Vogelpark braucht Tierarzt-Kollege Ludger Schmitz dringend Unterstützung: Die nächste Impfaktion steht an. Doch die possierlichen Otter wissen sich zu wehren und haben offenbar noch lebhafte Erinnerungen an das letzte turbulente "Fangenspielen". In der Sprechstunde sorgt dann eine medizinische Seltenheit für Kopfzerbrechen bei Doc Dreesen und seinem Team: Katze Bumblebee überrascht mit sowohl weiblichen als auch männlichen äußeren Geschlechtsmerkmalen.
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH