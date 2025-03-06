Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Ran an den Ziegenbock

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 2vom 06.03.2025
Ran an den Ziegenbock

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 2: Ran an den Ziegenbock

46 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Der Ziegenbock von Dr. Dreesens Großcousine Bella muss kastriert werden. Mit Unterstützung von Partner Klaus und der gewohnten Mischung aus Fachkenntnis und Humor wird diese Aufgabe direkt im Garten des Landtierarztes gemeistert. Außerdem ist der Doc mit einer Horde quirliger Jack-Russell-Welpen beschäftigt, die ihre erste Grundimmunisierung brauchen. Und: Zwei kranke Meerschweinchen warten auf Doktor Dreesens Sachverstand.

