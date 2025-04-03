Böse Bissverletzung beim Rüde PoldiJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 6: Böse Bissverletzung beim Rüde Poldi
45 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Rüde Poldi hat sich eine böse Bissverletzung zugezogen, die Dr. Dreesen und sein Team ordentlich herausfordert. Außerdem braucht Weltenbummlerin Nadine mit ihren Galgos dringend den Rat von Doc Dreesen. Mit Katze Tinky Winky kommt dann eine Patientin in die Praxis, die den Doc seit Wochen auf Trab hält: Nach einer riskanten Operation an ihrem Auge steht die entscheidende Nachkontrolle an. Hat Dr. Dreesen das Leben der jungen Katze retten können?
