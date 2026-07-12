Pressestunde: mit Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, SPÖJetzt kostenlos streamen
Pressestunde
Folge vom 12.07.2026: Pressestunde: mit Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, SPÖ
52 Min.Folge vom 12.07.2026
Vor der Sommerpause stehen im Nationalrat Gesundheit, Arbeit und Soziales im Mittelpunkt. Zuständig dafür ist Ministerin Korinna Schumann. Trotz Sparkurs verweist sie auf zusätzliche Mittel für Pflege und den Kampf gegen Kinderarmut. Auch die Anhebung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge sowie die Gesundheitsreform verteidigt sie gegen Kritik. War bei der Gesundheitsreform mehr möglich? Wie läuft die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie? Und wie erlebt die frühere Gewerkschafterin die Zusammenarbeit mit ÖVP und NEOS? Die Fragen in der ORF-Pressesunde stellten Johanna Hager (Kurier) und Thomas Langpaul (ORF).
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