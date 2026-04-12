Pressestunde: mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFOJetzt kostenlos streamen
Pressestunde
Folge vom 12.04.2026: Pressestunde: mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO
51 Min.Folge vom 12.04.2026
Krisen prägen die Wirtschaft weltweit – auch in Österreich. Die aktuelle Frühjahrsprognose von IHS und WIFO ist von Unsicherheit geprägt. Besonders steigende Ölpreise drücken die Wirtschaftsleistung und belasten die Konjunktur. Gabriel Felbermayr, Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), stellte sich den Fragen von Johanna Hager ("Kurier") und Thomas Langpaul (ORF).
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2