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Pressestunde

Pressestunde: mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO

ORF2Folge vom 12.04.2026
Pressestunde: mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO

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Pressestunde

Folge vom 12.04.2026: Pressestunde: mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO

51 Min.Folge vom 12.04.2026

Krisen prägen die Wirtschaft weltweit – auch in Österreich. Die aktuelle Frühjahrsprognose von IHS und WIFO ist von Unsicherheit geprägt. Besonders steigende Ölpreise drücken die Wirtschaftsleistung und belasten die Konjunktur. Gabriel Felbermayr, Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), stellte sich den Fragen von Johanna Hager ("Kurier") und Thomas Langpaul (ORF).

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