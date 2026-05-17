Pressestunde mit Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Pressestunde
Folge vom 17.05.2026: Pressestunde mit Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich
52 Min.Folge vom 17.05.2026
Seit 2018 leitet Maria Katharina Moser die Diakonie Österreich und scheut keine unbequemen Debatten. Ob Pflege, Inklusion oder Asyl: Die evangelische Pfarrerin und Sozialethikerin fordert Reformen und mehr Unterstützung für Betroffene. In der ORF Pressestunde ging es um gesellschaftliche Bruchlinien, politische Verantwortung und die Rolle der Kirche in Krisenzeiten. Die Fragen stellen Petja Mladenova (Kronen Zeitung) und Hans Bürger (ORF) Bildquelle: ORF
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