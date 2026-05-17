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Pressestunde

Pressestunde mit Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

ORF2Folge vom 17.05.2026
Pressestunde mit Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

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Pressestunde

Folge vom 17.05.2026: Pressestunde mit Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

52 Min.Folge vom 17.05.2026

Seit 2018 leitet Maria Katharina Moser die Diakonie Österreich und scheut keine unbequemen Debatten. Ob Pflege, Inklusion oder Asyl: Die evangelische Pfarrerin und Sozialethikerin fordert Reformen und mehr Unterstützung für Betroffene. In der ORF Pressestunde ging es um gesellschaftliche Bruchlinien, politische Verantwortung und die Rolle der Kirche in Krisenzeiten. Die Fragen stellen Petja Mladenova (Kronen Zeitung) und Hans Bürger (ORF) Bildquelle: ORF

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