Pressestunde: mit Christoph Badelt, Präsident des FiskalratesJetzt kostenlos streamen
Pressestunde
Folge vom 31.05.2026: Pressestunde: mit Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates
52 Min.Folge vom 31.05.2026
Annette Gantner von den "Oberösterreichischen Nachrichten" und Hans Bürger (ORF) sprachen mit Christoph Badelt, dem Präsidenten des Fiskalrates, über das bevorstehende Budgetfinale, den notwendigen Mut zu Reformen bei Pensionen und Gesundheit sowie über die Militärausgaben.
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