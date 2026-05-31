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Pressestunde

Pressestunde: mit Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates

ORF2Folge vom 31.05.2026
Pressestunde: mit Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates

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Pressestunde

Folge vom 31.05.2026: Pressestunde: mit Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates

52 Min.Folge vom 31.05.2026

Annette Gantner von den "Oberösterreichischen Nachrichten" und Hans Bürger (ORF) sprachen mit Christoph Badelt, dem Präsidenten des Fiskalrates, über das bevorstehende Budgetfinale, den notwendigen Mut zu Reformen bei Pensionen und Gesundheit sowie über die Militärausgaben.

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