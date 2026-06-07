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Pressestunde
Folge vom 07.06.2026: Pressestunde: mit Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung
Für den Präsidenten der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, ist das derzeit in Verhandlung stehende Doppelbudget für 2027/28 zu wenig ambitioniert. Mit einem Einsparungsvolumen von 5,1 Milliarden Euro liege es "an der unteren Kante", wie er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" sagte. Aus seiner Sicht sollte ein "Nullbudget" das Ziel sein, wofür das Einsparungspotenzial allerdings bei rund 15 Milliarden Euro pro Jahr liegen müsste. Zudem geht der IV-Präsident davon aus, dass das Doppelbudget, das Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch im Nationalrat präsentieren wird, die "Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft" und deren mögliche Auswirkungen nicht ausreichend berücksichtigt. "Das Doppelbudget wird im Herbst wieder aufgeschnürt", zeigte sich Knill überzeugt.