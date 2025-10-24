Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 3: Der perfekte Po
46 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16
Olivia wirft einen Blick auf Schönheitsoperationen, bei denen es um den perfekten Po geht. Seit Stars wie Kim Kardashian vermeintlich perfekte Körperbilder prägen, gibt es immer neue Methoden, das Hinterteil zu verändern. Von riskanten Eingriffen bis zu fragwürdigen Fillern versucht Olivia, die teils problematischen Geschäftspraktiken rund um den 'perfekten Po' zu beleuchten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Dokumentation
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.