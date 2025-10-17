Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 4: Vulva Beauty
46 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 18
Olivia Attwood geht der Frage nach, warum sich immer mehr Frauen einer Operation im Intimbereich unterziehen. Soziale Medien und Pornografie haben bei vielen jungen Frauen zu Unsicherheiten geführt, weshalb immer mehr Frauen sich für eine Schamlippenkorrektur entscheiden. Einige von ihnen sind bereit, mit Olivia über ihre Sorgen zu sprechen. Auch Chirurgen äußern sich zu den sich ändernden Trends auf der Suche nach der "perfekten Vagina".
Genre:Medizin, Dokumentation
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.