Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Ewig schöne Haut

sixxStaffel 2Folge 3vom 31.10.2025
Ewig schöne Haut

Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Folge 3: Ewig schöne Haut

46 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16

Die Haut ist das größte Organ des Menschen und für manche der Schlüssel zur ewigen Jugend. Inzwischen wird der globale Markt für Hautpflegeprodukte auf 145 Milliarden Pfund geschätzt. Olivia trifft Amanda, die sich einem Facelift unterzieht, und untersucht die neuesten Behandlungen gegen den Alterungsprozess.

