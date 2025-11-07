Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 4: Mommy Makeover
45 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16
Olivia Attwood beschäftigt sich mit dem Thema Mutterschaft, insbesondere mit den möglichen Auswirkungen während und nach einer Schwangerschaft, beispielsweise Haarausfall oder Dehnungsstreifen. Sie trifft Georgia, eine Mutter, die sich für eine neue Brustvergrößerung entschieden hat, und informiert sich über moderne Verfahren für Mütter.
Genre:Medizin, Dokumentation
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.