Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

sixxStaffel 2Folge 4vom 07.11.2025
Folge 4: Mommy Makeover

45 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16

Olivia Attwood beschäftigt sich mit dem Thema Mutterschaft, insbesondere mit den möglichen Auswirkungen während und nach einer Schwangerschaft, beispielsweise Haarausfall oder Dehnungsstreifen. Sie trifft Georgia, eine Mutter, die sich für eine neue Brustvergrößerung entschieden hat, und informiert sich über moderne Verfahren für Mütter.

