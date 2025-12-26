Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Prisma

Prisma: "Was glaubt Österreich?": Esoterik um den Jahreswechsel vom 27.12.2025

ORF2Staffel 1Folge 41vom 26.12.2025
Prisma: "Was glaubt Österreich?": Esoterik um den Jahreswechsel vom 27.12.2025

Prisma: "Was glaubt Österreich?": Esoterik um den Jahreswechsel vom 27.12.2025Jetzt kostenlos streamen

Prisma

Folge 41: Prisma: "Was glaubt Österreich?": Esoterik um den Jahreswechsel vom 27.12.2025

14 Min.Folge vom 26.12.2025

Gerade zum Jahreswechsel wollen viele Menschen einen Blick in die Zukunft erhaschen. Bleigießen oder Glückskekse, viele oft scherzhafte Rituale zu Silvester versprechen einen Einblick in das neue Jahr. Andere nehmen das mit dem Blick in die Zukunft ernster: Tarot-Karten, Kristallkugeln und Astrologie erleben ihre Renaissance – Esoterik boomt vor allem bei jungen Menschen. Das hat auch die von der ORF-Religion initiierte Studie „Was glaubt Österreich?“ ergeben. Aber warum wenden sich so viele dieser alternativen Form von Spiritualität zu?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Prisma
ORF2
Prisma

Prisma

Alle 1 Staffeln und Folgen