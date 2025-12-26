Prisma: "Was glaubt Österreich?": Esoterik um den Jahreswechsel vom 27.12.2025Jetzt kostenlos streamen
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Folge 41: Prisma: "Was glaubt Österreich?": Esoterik um den Jahreswechsel vom 27.12.2025
14 Min.Folge vom 26.12.2025
Gerade zum Jahreswechsel wollen viele Menschen einen Blick in die Zukunft erhaschen. Bleigießen oder Glückskekse, viele oft scherzhafte Rituale zu Silvester versprechen einen Einblick in das neue Jahr. Andere nehmen das mit dem Blick in die Zukunft ernster: Tarot-Karten, Kristallkugeln und Astrologie erleben ihre Renaissance – Esoterik boomt vor allem bei jungen Menschen. Das hat auch die von der ORF-Religion initiierte Studie „Was glaubt Österreich?“ ergeben. Aber warum wenden sich so viele dieser alternativen Form von Spiritualität zu?
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