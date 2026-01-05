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Prisma: Emotion und Effizienz - Fundraising der Zukunft vom 06.01.2026

ORF2Staffel 1Folge 42vom 05.01.2026
Prisma: Emotion und Effizienz - Fundraising der Zukunft vom 06.01.2026

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Folge 42: Prisma: Emotion und Effizienz - Fundraising der Zukunft vom 06.01.2026

14 Min.Folge vom 05.01.2026

Die Spendenkassen klingeln nicht nur zur Weihnachtszeit laut. Mehr als eine Milliarde Euro haben Österreicherinnen und Österreicher im Vorjahr gespendet. Und dennoch: Der Fundraising Verband Austria verzeichnet zum zweiten Mal in Folge einen leichten Rückgang. Hilfsorganisationen arbeiten an innovativen Projekten, um weiterhin das Geld zu lukrieren, das sie für ihre Arbeit brauchen. Auch die Dreikönigsaktion, die rund um den Jahreswechsel mit ihren Sternsingern für Hilfsprojekte sammelt, denkt über neue Arten von Fundraising-Kampagnen nach.

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