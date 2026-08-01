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Prisma

Prisma vom 01.08.2026

ORF2Staffel 1Folge 71vom 01.08.2026
Prisma vom 01.08.2026

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Prisma

Folge 71: Prisma vom 01.08.2026

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Der Südsudan in Ostafrika kommt nicht zur Ruhe: Politische Konflikte und Naturkatastrophen prägen das Land seit seiner Unabhängigkeit 2011. Über zwei Millionen Menschen sind Flüchtlinge im eigenen Land. Und doch gibt es Projekte, die gelingen und das Leben der Menschen verbessern. Eva Maria Kaiser hat einige davon mit der Caritas besucht.

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