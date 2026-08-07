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Prisma

Prisma vom 08.08.2026

ORF2Staffel 1Folge 72vom 07.08.2026
Prisma vom 08.08.2026

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Prisma

Folge 72: Prisma vom 08.08.2026

15 Min.Folge vom 07.08.2026

Vor 800 Jahren starb Franz von Assisi – doch seine Botschaft wirkt bis heute. Millionen Menschen pilgern jährlich in die Stadt des Heiligen, auf der Suche nach Einfachheit, Gemeinschaft und Orientierung. Die Reportage begleitet österreichische Pilger auf ihrem Weg nach Assisi und zeigt, wie franziskanisches Leben heute neu gedacht wird.

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