Prisma
Folge 72: Prisma vom 08.08.2026
15 Min.Folge vom 07.08.2026
Vor 800 Jahren starb Franz von Assisi – doch seine Botschaft wirkt bis heute. Millionen Menschen pilgern jährlich in die Stadt des Heiligen, auf der Suche nach Einfachheit, Gemeinschaft und Orientierung. Die Reportage begleitet österreichische Pilger auf ihrem Weg nach Assisi und zeigt, wie franziskanisches Leben heute neu gedacht wird.
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