Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Das große Kanzlergespräch auf PULS 4 vom 03.07.2013

PULS 4Staffel 1Folge 184vom 03.07.2013
Das große Kanzlergespräch auf PULS 4 vom 03.07.2013

Das große Kanzlergespräch auf PULS 4 vom 03.07.2013Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 184: Das große Kanzlergespräch auf PULS 4 vom 03.07.2013

30 Min.Folge vom 03.07.2013Ab 6

Am 29. September wählt Österreich einen neuen Nationalrat und damit wahrscheinlich auch eine neue Regierung, je nach Wahlergebnis. Eine Legislaturperiode von Bundeskanzler Werner Faymann geht damit auch zu Ende. Aber was konnte der Bundeskanzler an seinen Versprechen halten? Was sagt er zur hohen Arbeitslosigkeit, zum Konjunkturpaket oder zur Bankenkrise? Infochefin Corinna Milborn hat sich mit ihm getroffen und das große Kanzlergespräch geführt. Ganze Folge vom 03.07.2013

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen