Am 29. September wählt Österreich einen neuen Nationalrat und damit wahrscheinlich auch eine neue Regierung, je nach Wahlergebnis. Eine Legislaturperiode von Bundeskanzler Werner Faymann geht damit auch zu Ende. Aber was konnte der Bundeskanzler an seinen Versprechen halten? Was sagt er zur hohen Arbeitslosigkeit, zum Konjunkturpaket oder zur Bankenkrise? Infochefin Corinna Milborn hat sich mit ihm getroffen und das große Kanzlergespräch geführt. Ganze Folge vom 03.07.2013
