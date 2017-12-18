Kurz und Strache im InterviewJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 352: Kurz und Strache im Interview
25 Min.Folge vom 18.12.2017Ab 6
Die neue Regierungsspitze stellt sich den Fragen von PULS 4 Info-Chefin und „Journalistin des Jahres“ Corinna Milborn. Wie will die neue Regierungsspitze Österreich verändern und worauf können sich die BürgerInnen in Bereichen wie Arbeit und Wirtschaft, Sozialem und Sicherheit einstellen?
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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