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Pro und Contra

Kurz und Strache im Interview

PULS 4Staffel 1Folge 352vom 18.12.2017
Kurz und Strache im Interview

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Folge 352: Kurz und Strache im Interview

25 Min.Folge vom 18.12.2017Ab 6

Die neue Regierungsspitze stellt sich den Fragen von PULS 4 Info-Chefin und „Journalistin des Jahres“ Corinna Milborn. Wie will die neue Regierungsspitze Österreich verändern und worauf können sich die BürgerInnen in Bereichen wie Arbeit und Wirtschaft, Sozialem und Sicherheit einstellen?

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