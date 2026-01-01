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Pro und Contra

Wie ernähren wir uns in Zukunft?

PULS 4Staffel 1Folge 339
Wie ernähren wir uns in Zukunft?

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Pro und Contra

Folge 339: Wie ernähren wir uns in Zukunft?

52 Min.Ab 6

Unsere Ernährung bestimmt unser Leben wie kaum etwas anderes: Gesundheitliche, wirtschaftliche und ethische Aspekte spielen in der Diskussion eine große Rolle. Deshalb widmet sich „Pro und Contra“ am Mittwoch, den 5. Dezember diesem umfangreichen Thema mit der Star-Köchin Sarah Wiener als Gastmoderatorin.

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