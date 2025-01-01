Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gesichtsverhüllungs-Verbot: Sinnvoll oder Unsinn?

PULS 4Staffel 1Folge 338
52 Min.Ab 6

Seit Oktober ist das öffentliche Tragen von Niqab und Burka verboten. Der Vollzug des „Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz“ betrifft aber auch Schalträger und Verkleidungen. Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl ist dazu u.a. bei „Pro und Contra“ zu Gast – mit Thomas Mohr.

