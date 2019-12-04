FPÖ vor der Zerreißprobe: Kehrt Strache zurück?Jetzt kostenlos streamen
Folge 338: FPÖ vor der Zerreißprobe: Kehrt Strache zurück?
Folge vom 04.12.2019
Für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kann es gar nicht schnell genug gehen: Er würde Heinz-Christian Strache lieber heute als morgen aus der Partei ausschließen. Doch nicht alle FPÖ-Wähler und Mitglieder sehen das gleich. Strache will sich seinerseits vor Gericht wehren und spricht von einem „Vernichtungsfeldzug“ gegen ihn. Eine „Liste Strache“, etwa bei der Wien-Wahl im Herbst 2020, scheint immer wahrscheinlicher.
