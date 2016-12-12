Pro und Contra der PULS 4 News-Talk vom 12.12.2016Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 347: Pro und Contra der PULS 4 News-Talk vom 12.12.2016
52 Min.Folge vom 12.12.2016Ab 6
Der Besitzer einer Burgerkette und Kämpfer gegen Arbeitnehmerschutz und Mindestlohn als Arbeitsminister, ein Klimawandel-Leugner als Chef der Umweltschutzbehörde, ein knallharter General mit Spitznamen "Mad Dog" als Verteidigungsminister: Die bisherigen Nominierungen Donald Trumps sorgen für Aufsehen. Nun befürchten einige, dass Fortschritte, die in den USA bekämpft wurden, wieder rückgängig gemacht werden. Oder wird Trump die Welt durch seinen Politikstil sogar sicherer machen? Was bedeuten Trumps Entscheidungen für die USA, Europa und die Welt? Und müssen wir uns dafür fürchten, dass die USA zu einem autoritären System werden?
