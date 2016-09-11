Das sagt Robin Bade über seine Zeit im Promi Big Brother-HausJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 10: Das sagt Robin Bade über seine Zeit im Promi Big Brother-Haus
99 Min.Folge vom 11.09.2016Ab 16
Robin Bade ist raus - und er muss in der Late Night Show gleich Rede und Antwort stehen, wie es denn so war. Oma Else hat einen Tipp für ihn, Désirée dafür - wer hätte es gedacht - keine sanften Worte. Außerdem stellen Jochen und Melissa ihr Studio bei der Suche nach Dingen aus dem Haus auf den Kopf.
