Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 1: Die Highlights des ersten Tages
104 Min.Folge vom 02.09.2016Ab 16
Melissa Khalaj und Jochen Bendel durchleuchten den ersten Tag der Promis im Big Brother Haus und zeigen viele Highlight-Clips des Tages. Zu Gast im Studio: Aaron Troschke.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen