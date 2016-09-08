Studio-Gast Sophia Wollersheim sagt ihre Meinung zu den Haus-BewohnernJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 7: Studio-Gast Sophia Wollersheim sagt ihre Meinung zu den Haus-Bewohnern
93 Min.Folge vom 08.09.2016Ab 16
Realty-TV-Queen Sophia Wollersheim verrät uns ihre offene Meinung zu den Bewohnern und in der Kanalisation gibt es heftig Streit!
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
