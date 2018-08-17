Micaela Schäfer zu Gast bei Jochen und MelissaJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 1: Micaela Schäfer zu Gast bei Jochen und Melissa
69 Min.Folge vom 17.08.2018Ab 12
Als exklusiven Gast begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Bendel Micaela Schäfer. Sie kommentieren erneut alle Ereignisse von Tag 1 im "Promi Big Brother" Haus.
