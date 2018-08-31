Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Johannes HallerJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 14: Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Johannes Haller
90 Min.Folge vom 31.08.2018Ab 12
Johannes Haller ist nach seinem Ausscheiden zu Gast bei Melissa und Jochen. Dabei wird er von seiner Freundin Yeliz Koc überrascht und plaudert offen über alle Bewohner. Was denkt Johannes über Daniel und Co.?
