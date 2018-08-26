Nicole spricht über die schlimmsten Momente im HausJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 10: Nicole spricht über die schlimmsten Momente im Haus
Folge vom 26.08.2018
Eben noch in der Villa und jetzt schon auf unserer Couch: Jetzt spricht Nicole Belstler-Boettcher offen über ihren Ausraster und andere schwierige Situationen im "Promi Big Brother"-Haus.
