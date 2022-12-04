Romantischer Antrag von ihrem Freund: Sagt Walentina Doronina 'Ja'?Jetzt ohne Werbung streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 16: Romantischer Antrag von ihrem Freund: Sagt Walentina Doronina 'Ja'?
67 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12
Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen mit und über die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Das scharfzüngige Duo begrüßt Gäste und die Exit-Bewohner:innen zum ersten Interview nach dem Auszug und schaltet live zu den Bewohner:innen.
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2025: SAT.1 & © Season 2014-2016, Season 2018-2020: sixx
Enthält Produktplatzierungen