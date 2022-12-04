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Promi Big Brother - Die Late Night Show

Romantischer Antrag von ihrem Freund: Sagt Walentina Doronina 'Ja'?

SAT.1Staffel 2022Folge 16vom 04.12.2022
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Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 16: Romantischer Antrag von ihrem Freund: Sagt Walentina Doronina 'Ja'?

67 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12

Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen mit und über die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Das scharfzüngige Duo begrüßt Gäste und die Exit-Bewohner:innen zum ersten Interview nach dem Auszug und schaltet live zu den Bewohner:innen.

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