Des einen Freud, des anderen Leid: Gönnen die anderen Rainer Gottwald den Sieg?Jetzt ohne Werbung streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 20: Des einen Freud, des anderen Leid: Gönnen die anderen Rainer Gottwald den Sieg?
52 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Die Jubiläumsstaffel 2022 endet mit einem Knall, denn heute steigt eine riesen Party! Rainers Sieg muss gefeiert werden und dafür sind alle Finalist:innen nach ihrem Auszug aus dem Haus bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu Gast. Wer gönnt Rainer den Siegertitel und wo gibt es böses Blut?
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2025: SAT.1 & © Season 7: SIXX & © Season 2014-2016, Season 2018-2020: sixx
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