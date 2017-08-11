Der große Einzug ins "Promi Big Brother"-HausJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Der große Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus
156 Min.Folge vom 11.08.2017Ab 12
Die härteste Herberge Deutschlands ist eröffnet: 12 Promis versuchen dem "Promi Big Brother"-Haus stand zu halten. Doch Big Brother hat bereits beim Einzug der Promi eine böse Überraschung vorbereitet. Alle müssen im Bereich "Nichts" einziehen!
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen