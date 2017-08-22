Promis am Limit - Eingeholt von der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 12: Promis am Limit - Eingeholt von der Vergangenheit
77 Min.Folge vom 22.08.2017Ab 12
An Tag 12 müssen die Promis sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und sind gezwungen über ihr Leben nachzudenken. Dabei zeichnen sie ihre wichtigsten Lebensabschnitte und erzählen die Geschichte hinter den Schlagzeilen.
Weitere Folgen in Staffel 2017
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen