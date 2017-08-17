Flirt- und Feierlaune bei den BewohnernJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 7: Flirt- und Feierlaune bei den Bewohnern
71 Min.Folge vom 17.08.2017Ab 12
Big Brother gewährt den Bewohnern im "Alles" eine Pool Party, bei der sie ausgiebig feiern können. Die Bewohner im "Nichts" sind zwar nicht eingeladen, schließen sich aber an. Außerdem bahnen sich kleine Techtelmechtel an...
Promi Big Brother
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen