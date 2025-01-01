Aufregung bei Julian F.M. Stoeckel: Hundedame Kira muss zum TierarztJetzt kostenlos streamen
Promi sucht Hundeglück
Folge 2: Aufregung bei Julian F.M. Stoeckel: Hundedame Kira muss zum Tierarzt
46 Min.Ab 6
Danni Büchner ist Mama von fünf Kindern, zweifache Katzen-Mutter und Frauchen der beiden Hunde Bailey und Gina. Was zu ihrem Glück noch fehlt: Ein dritter Hund. Jochen Bendel unterstützt sie dabei. It-Boy Julian F.M. Stoeckel und sein Partner Marcell haben diese Reise bereits gemacht und sich vor einem Jahr für die kleine Pudel-Oma Kira entschieden. Kira soll nun mit ihren beiden Herrchen Berlin unsicher machen und dafür gibt's vom Hundetrainer einen kleinen Großstadtkurs.
Genre:Tiere, Pets, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BluePrint Media