Traumatisierter Maltipoo - Janine Kunzes Hund Krümel hat Angst vor großen HundenJetzt kostenlos streamen
Promi sucht Hundeglück
Folge 3: Traumatisierter Maltipoo - Janine Kunzes Hund Krümel hat Angst vor großen Hunden
46 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6
Nach dem Tod seiner Dobermann-Hündin wünscht sich Joey Heindle wieder einen Hund. Der ehemalige DSDS-Kandidat und Dschungel-König lebt mit seiner Freundin Ramona in der Schweiz. Sie hat bereits eine kleine Fellnase, den 7jährigen Lio. Wird der sich mit Kurzhaarcollie-Welpe Nala verstehen? Die Welpenzeit hat Maltipoo-Rüde Krümel schon lange hinter sich. Doch seitdem er gebissen wurde, ist er unsicher und ängstlich. Seine Bestitzerin Janine Kunze fragt Jochen Bendel um Rat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi sucht Hundeglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BluePrint Media