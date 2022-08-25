Welcher Vierbeiner geht mit Tanja Schumann durch dick und dünn?Jetzt kostenlos streamen
Promi sucht Hundeglück
Folge 4: Welcher Vierbeiner geht mit Tanja Schumann durch dick und dünn?
47 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 6
Schauspielerin Tanja Schuman ist gerade von Hamburg nach Köln gezogen und sucht einen vierbeinigen Partner, der mit ihr durch dick und dünn geht. Sie hat sehr konkrete Vorstellungen. Findet sie mit Jochens Hilfe ihr Hundeglück? Im Sauerland hat Profi-Tänzer Emil Kusmirek sein Glück bereits gefunden. Zwergspitzhündin Bijou ist immer an seiner Seite, tanzt ihm aber auch gehörig auf der Nase herum. Schafft es Jochen Bendel, den Schalter umzulegen?
Genre:Tiere, Pets, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
