SAT.1Staffel 5Folge 6vom 26.03.2025
43 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 6

Dreifache Mama, Influencerin und Reality-TV-Star: Angelina Pannek hat viele Talente. Jetzt wagt sich die Berlinerin ans Backen. Als Kandidatin beim Großen Promibacken 2020 hat sie sich mit großen Motivtorten und perfektem Handwerk in die Juryherzen gebacken. Zum Schlemmen gibt es für Ehemann Sebastian zwei Crunch-Tiramisu-Herzen.

